Şeker çuvallarından 3 kilo uyuşturucu çıktı
Malatya'da durdurulan bir araçta şeker çuvalları içinde gizlenmiş 3 kilo 30 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri Kale uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada şeker çuvalları içerisine gizlenmiş 3 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - MALATYA
