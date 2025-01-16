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Malatya'da Araç Satışı Nedeniyle Kaçırma Olayı: 3 Zanlı Yakalandı

Malatya'da Araç Satışı Nedeniyle Kaçırma Olayı: 3 Zanlı Yakalandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde araç alım satımı nedeniyle husumetli olan 2 kişiyi kaçırmaya çalışan 3 zanlı, polisin ihbarı üzerine yakalandı. Olayda bir pompalı tüfek ve iki cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da araç alım satımı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kişiyi kaçırarak alıkoymaya çalışan 3 zanlı yakalandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi Avukat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç alım satımı nedeniyle aralarında husumet bulunan Y.B. ve B.D.H. ile A.M., Y.D.A. ve M.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda, Y.B. ve B.D.H. silah zoru ile araca alınırken, kurtulmayı başaran Y.B.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli 3 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Mağdur B.D.H. ise kurtarıldı. Olayda kullanılan bir pompalı tüfek ile gasp edilen iki cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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