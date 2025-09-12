Malatya'da Apartmanda Bulunan Tabanca Paniğe Neden Oldu
Malatya'nın Çöşnük Mahallesi'nde bir apartmanın posta kutusundaki kurusıkı tabanca, bina sakinlerinde panik yarattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahı muhafaza altına aldı ve inceleme başlattı.
Malatya'da bir apartmanın posta kutusunda bulunan tabanca paniğe neden oldu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belli Sokak'ta bir apartmanın posta kutusunda tabanca olduğunu fark eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, posta kutusunda bulunan silahın kurusıkı tabanca olduğu tespit edildi. Silah, ekipler tarafından muhafaza altına alındı.
Apartman sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa