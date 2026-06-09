Malatya'da apartman çatısında göçük
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Malatya'da bir apartmanın çatı kısmında meydana gelen göçük paniğe neden oldu.
Olay, Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi Arap Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın çatı bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çökme yaşanan çatı bölümünde incelemelerde bulunurken, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı