Malatya'da apartman çatısında göçük

Malatya'da bir apartmanın çatı kısmında meydana gelen göçük paniğe neden oldu.

Olay, Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi Arap Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın çatı bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çökme yaşanan çatı bölümünde incelemelerde bulunurken, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı