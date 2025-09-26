Haberler

Malatya'da Anne ve 2 Çocuğu Trafik Kazasında Yaralandı

Malatya'da Anne ve 2 Çocuğu Trafik Kazasında Yaralandı
Malatya-Elazığ karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve iki çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazada bebek arabası parçalandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunuyor.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazada bebek arabası parçalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan K.Y. idaresindeki 01 BCB 200 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan N.A. ile çocukları B.N.A. ve H.N.A 'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocukları yola savrulurken, bebek arabası parçalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, anne ile çocukları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren anne ile çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
