Malatya'da anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü

Malatya'da iki ayrı nokta da çıkan anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

Kuluncak ilçesi Karlık ile Yazıhan Hamidiye Mahallelerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangınlar ihbar üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA