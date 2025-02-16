Malatya'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Malatya'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ü. idaresindeki 44 AG 469 plakalı ambulans ile H.G. yönetimindeki 44 ADM 751 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sağlık personeli B.B.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA