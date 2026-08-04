Akçadağ'da Akraba Kavgası: 6 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Akçadağ'a bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaşayan akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların taş ve sopalarla birbirlerini darp ettiği olayda 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı