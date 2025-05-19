Malatya'da Akraba Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'da Akraba Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın nedeni tartışma sonucu büyüyen bir husumet. Soruşturma sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı,

Olay, saat 16.45 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı deprem anıtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Selçuk Uçar (29) ile M.U. ve A.U. karşılıklı birbirlerini bıçak ve silahla yaraladı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla özel araçlarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Uçar hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 adet bıçak ile çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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