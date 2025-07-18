Malatya'da Ahşap Tabela Fabrikasında Patlama!

Malatya'da ahşap tabela üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamada yaralananlar olduğu öğrenilirken fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Castplas Ahşap Tabela Üretim Fabrikası'nda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada yaralanan işçiler olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alındı. - MALATYA