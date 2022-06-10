Malatya'da Ahmet Davutoğlu'na şok üstüne şok - Haberler

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Malatya'da Ahmet Davutoğlu'na şok üstüne şok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da Ahmet Davutoğlu'na şok üstüne şok Davutoğlu, Malatya ziyaretinde tepkiler nedeniyle neye uğradığını şaşırdı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya ziyaretinde peş peşe gelen tepkiler nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.

Malatya'da Ahmet Davutoğlu'na şok üstüne şok

Davutoğlu, Malatya ziyaretinde tepkiler nedeniyle neye uğradığını şaşırdı

MALATYA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya ziyaretinde peş peşe gelen tepkiler nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Malatya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kentte bugün de temaslarını sürdürdü. Güne öğle saatlerinde Battalgazi ilçesinde esnaf ziyareti ile başlayan Davutoğlu'na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın 'çakal' dedi iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar İl Başkanı'nın üzerine yürürken, Davutoğlu apar topar camiye götürüldü. Bu olayın ardından Şire Pazarı'nı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada bazı vatandaşların prestosu ile karşılaşırken yuhalandı. Battalgazi ve Şire Pazarı ziyaretlerinde yaşadığı şoku atlatamayan Davutoğlu üçüncü bir şoku ise partinin Battalgazi İlçe Başkanlığının açılışında yaşadı.

Kürsüde konuşma yaptığı sırada bir vatandaşın tepkisi ile karşılaşan Davutoğlu konuşmasını keserek vatandaşa tepki gösterdi. Polis ekiplerinin devreye girdiği olayda vatandaş bölgeden alınarak uzaklaştırıldı.

(HE-SD-DK-Y)

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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