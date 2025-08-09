Malatya'da Ahırda Yangın Paniğe Neden Oldu

Malatya'da Ahırda Yangın Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dolamantepe Caddesi üzerinde bir ahır ve samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti

İlişkiye girerken araçları uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.