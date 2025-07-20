Malatya'da 8 Bin 120 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta 8 binden fazla sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında, bir araçta yapılan aramada 8 binden fazla sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince Ankara Yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 8 bin 120 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.D. ve F.B. gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa