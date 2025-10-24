Haberler

Malatya'da 78 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da 78 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Hanifi Çalıkuşu, iki gündür haber alınamadıktan sonra evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da 78 yaşındaki bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 19.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Mehmet Hanifi Çalıkuşu'ndan (78) yaklaşık iki gündür haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek eve gitti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri giren yakınları yaşlı adamı giriş kapısı önünde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Hanifi Çalıkuşu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
