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Malatya'da 7 Katlı Ağır Hasarlı Bina Saniyeler İçerisinde Yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Yeşilyurt ilçesinde bulunan 7 katlı ağır hasarlı bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı ve saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

Ağır hasarlı 7 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor. Yeşilyurt ilçesindeki yıkım çalışmalarında hasarlı 7katlı bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olanMalatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Bugün Yeşilyurt ilçesiFahri Kayahan bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı ağır hasarlı binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

İş makineleri ile yıkım işlemleri gerçekleştirilen bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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