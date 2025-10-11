Haberler

Malatya'da 7 Bin 881 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda bir araçta 7 bin 881 uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta 7 bin 881 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında takibe alınan bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 7 bin 881 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
