Malatya'da 6 Şubat Depremlerinin Ardından Yıkım İşlemleri Devam Ediyor

Malatya'da 6 Şubat Depremlerinin Ardından Yıkım İşlemleri Devam Ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri hız kesmeden sürüyor. Yeşilyurt ilçesinde bulunan 7 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor. Yeşilyurt ilçesindeki yıkım çalışmalarında hasarlı 7 katlı bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Hayal sokak üzerinde bulunan 7 katlı ağır hasarlı binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi. İş makineleri ile yıkım işlemleri gerçekleştirilen bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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