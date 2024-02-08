Malatya'da 6 Kilo 280 Gram Skunk Maddesi Ele Geçirildi
Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada şüpheli bir araçta 6 kilo 280 gram skunk maddesi bulundu. Olayda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Malatya'da polis ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramada 6 kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı bir otomobilde narkotik köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada aracın farklı bölgelerine zulanmış 6 Kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan araç sürücüsü A.P. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA