Malatya'da 6 kilo 250 gram skunk ele geçirildi
Malatya'da, şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı bir otomobilde 6 Kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Malatya'da 6 kilo 250 gram skunk ele geçirildi
MALATYA - Malatya'da, şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı bir otomobilde 6 Kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı bir otomobilde narkotik köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada aracın farklı bölgelerine zulanmış 6 Kilo 280 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan araç sürücüsü A.P. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.