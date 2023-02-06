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Malatya'da 6 katlı binanın çökme anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da 6 katlı binanın çökme anı kamerada

Malatya'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde 6 katlı binanın çökme anı kameraya anbean yansıdı.

Malatya'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde 6 katlı binanın çökme anı kameraya anbean yansıdı.

Afad'ın açıkladığı veriye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde binaların yıkılması kameralara yansıdı. Merkez üssü Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Malatya'da etkisi yıkıcı olan depremde binaların yıkılması kameralara yansıdı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olayda altı katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Malatya AFAD 3. Sayfa Haberler

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