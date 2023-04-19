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Malatya'da 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Malatya'da 6 araç birbirine girdi: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da 6 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da 6 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 20.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu sanayi alt geçidi girişinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan M.A.E. idaresindeki 44 BC 578 plakalı araç ile aynı yöne ilerleyen M.F. yönetimindeki 06 DJV 925 plakalı araç çarpıştı. Dört aracın daha karıştığı kazada M.A.E. ile M.K. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Malatya Ankara 3. Sayfa Haberler

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