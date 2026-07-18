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Deprem anında çocukların panik dolu kaçışı kamerada

Deprem anında çocukların panik dolu kaçışı kamerada
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Evlerinin önünde bekleyen çocuklar sarsıntıyla büyük korku yaşayarak kaçıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında evlerinin önünde bekleyen çocukların yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kent genelinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri de depremin etkisini gözler önüne serdi. Aileleriyle birlikte bahçeye gitmek için evlerinin önünde bekleyen çocuklar, sarsıntının başlamasıyla büyük korku yaşayarak hızla kaçıştı. Çocukların panik dolu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, deprem anına ilişkin kentin farklı bölgelerindeki güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde sarsıntı anları kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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