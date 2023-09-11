Malatya'da 46 Kilo Esrarla Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 kilo 385 gram esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ayrıca 1 kurusıkı tabanca ve 16 bin 685 lira da ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 kilo 385 gram esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya'nın Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 çuvalın içerisinde 15 paket halinde 46 kilo 385 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin 685 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.