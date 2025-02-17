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Malatya'da 41 Yaşındaki Kadın, 6. Katından Düşerek Ağır Yaralandı

Malatya'da 41 Yaşındaki Kadın, 6. Katından Düşerek Ağır Yaralandı
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Battalgazi ilçesinde 41 yaşındaki C.Ö.K., apartmanının 6. katından düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İnceleme devam ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın 6'ncı katından düşen 41 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Olay, 22.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Nakkaş Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6'ncı katında ailesiyle birlikte yaşayan 41 yaşındaki C.Ö.K., balkondan bir alttaki katın sundurmasına oradan ise apartmanın bahçesine düştü. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, bilinci kapalı olan genç kız Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren C.Ö.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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