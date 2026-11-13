Malatya’da 4 askerin şehit olduğu helikopterin parçaları tıra yüklenerek taşınıyor

Malatya’da 4 askerin şehit olduğu helikopterin parçaları tıra yüklenerek taşınıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasının ardından bölgede yürütülen enkaz kaldırma, arama ve tarama çalışmalarında sona gelindi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasının ardından bölgede yürütülen enkaz kaldırma, arama ve tarama çalışmalarında sona gelindi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.
Kazanın ardından bölgede başlatılan çalışmalarda helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulgular toplandı. Toplanan enkaz parçaları tıra yüklenerek bölgeden taşınırken, ekiplerin kaza alanındaki arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı