Malatya'da 350 dairenin bulunduğu 7 blok patlayıcı ile yıkıldı 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcı kullanılarak yıkıma devam ediliyor.

Malatya'da 350 dairenin bulunduğu 7 blok patlayıcı ile yıkıldı

MALATYA - 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcı kullanılarak yıkıma devam ediliyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı Arma Park Konutlarının 3 bloğu, Bostanbaşı Konutlarının 4 bloğu olmak üzere 14 katlı 7 blok, 350 daire aynı anda yıkıldı. 740 kilogram patlayıcının kullanıldığı yıkım Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilen en büyük konut yıkımı oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor.

Belirli aralıklarda devam edilen yıkım işlemlerine Bostanbaşı Mahallesi'nde devam edildi. Ağır hasarlı Arma Park Konutlarının 3 bloğu, Bostanbaşı Konutlarının 4 bloğu olmak üzere 14 katlı 7 bloktan oluşan 350 daire alınan geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde aynı anda yıkıldı.

84 bin metrekare alanda 14 bin delginin yapıldığı, 740 kilogram patlayıcının kullanıldığı yıkım Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilen en büyük konut yıkımı olarak kayıtlara geçti.

Kendilerine ayrılan güvenli bölümde patlatmayı canlı izleyen site sakinleri de yıllarca çalışarak aldıkları yuvalarının yok almasını gözyaşları içerisinde izlediler.