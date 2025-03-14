Malatya'da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan cezaevinde akşam saatlerinde 4 mahkum influenza şüphesiyle fenalaşınca Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TOPLAM 34 MAHKUM HASTANELİK OLDU

Daha sonra benzer şikayetlerde bulunan 30 mahkum ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin hastane önlerinde güvenlik önlemi aldığı olayda mahkumların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.