Malatya'da 3 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Malatya'da 3 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarmanın operasyonu sonucunda çaldıkları eşyalar ile birlikte yakalandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt ve Konak mahallelerinde Şubat ayı içerisinde yaşanan 3 ayrı evden hırsızlık olayı sonrası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Yapılan tespit ve incelemelerde 3 hırsızlık olayının failleri belirlenerek yakalanmaları için operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda hırsızlık zanlıları 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken çaldıkları eşyalara da el konuldu.

Şüpheliler işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilirken, çalışan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. - MALATYA