Haberler

Malatya’da 17 yaşındaki çocuğa parkta saldırı: 3 çocuk gözaltında

Malatya’da 17 yaşındaki çocuğa parkta saldırı: 3 çocuk gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da 17 yaşındaki çocuk, parkta 4-5 kişilik grubun saldırısına uğradı.

Malatya'da 17 yaşındaki çocuk, parkta 4-5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili 3 çocuk gözaltına alındı.

Olay, 6 Eylül'de Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 4-5 kişilik grupla karşılaşan 17 yaşındaki O.K.E., gruptakiler tarafından darp edildi. Saldırı sırasında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntü aldığı öğrenildi. Görüntülerin daha sonra bir yakını aracılığıyla çocuğun ailesine gönderildiği belirtildi.

Oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini belirten anne Güley Ertaş, yetkililerden yardım istedi.

Valilikten açıklama

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı internet haber sitelerinde yer alan görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan araştırmada olayın 6 Eylül 2026 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda mağdur O.K.E.'nin ifadesine istinaden A.S.Ç., A.T.K. ve Y.K. isimli çocukların yakalandığı ve olayla ilgili gerekli tahkikata başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

Daha ilk maçtan bu yapılır mı? Birkaç saat arayla iki farklı takım taraftarıyla arbede yaşadılar

Birkaç saat arayla iki farklı takım taraftarıyla arbede yaşadılar
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı

Mahkemede bir anda yere yığıldı! Hakimin kararı değişmedi
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Eski Fenerbahçeli Djiku, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu

Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

Alman siyaset bilimciden kritik uyarı: İki büyük kriz yaşıyoruz
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf