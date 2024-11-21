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Malatya'da 159 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Malatya'da 159 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Malatya'da çek kanuna muhalefetten 159 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari G.Ö. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Malatya'da hakkında 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, çek kanuna muhalefet, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından kesinleşmiş 159 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, çek kanuna muhalefet, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından kesinleşmiş 159 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari G.Ö. yakalandı. G.Ö. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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