Malatya'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Pencereden Düşerek Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairenin penceresinde sigara içtiği sırada dengesini kaybederek düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tasasız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında yaşayan Z.K. (14) odasının penceresinde sigara içtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA