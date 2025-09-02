Malatya'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Pencereden Düşerek Yaralandı

Malatya'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Pencereden Düşerek Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın 1'inci katından dengesini kaybederek düşen 14 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairenin penceresinde sigara içtiği sırada dengesini kaybederek düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tasasız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında yaşayan Z.K. (14) odasının penceresinde sigara içtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kurtlar Vadisi Memati'nin sevgilisi, son haliyle gündem oldu

Memati'nin sevgilisiydi! Yıllar içinde tanınmayacak hale geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü

Türbe yanındaki bankta skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.