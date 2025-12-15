Haberler

Malatya'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, kronik hastalıkları bulunan 13 yaşındaki Berat S., fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da 13 yaşındaki bir çocuk fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kronik bazı hastalıkları bulunan ve uzun bir süredir tedavi gören Berat S.(13) ikametinde fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine ailesi tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Berat S. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Berat S.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

