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Malatya Battalgazi'de gölette bulunan erkek cesedi sudan çıkarıldı

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Malatya Battalgazi'de gölette bulunan erkek cesedi sudan çıkarıldı
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Malatya Battalgazi'deki Pınarbaşı Göleti'nde erkek cesedi bulundu. Piknikçilerin ihbarıyla gelen ekipler, sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; kimliği belirlenmeye çalışılıyor, ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Pınarbaşı Göleti'nde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede piknik yapan vatandaşlar gölette bir kişinin bulunduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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