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Malatya Battalgazi'de bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Malatya Battalgazi'de bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Malatya Battalgazi'de bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 20.45 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişiden biri Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, diğeri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Topalhafız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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