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Malatya BAM, ceza ve hukukta ilk istinaf kararlarını resmen verdi

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Malatya BAM, ceza ve hukukta ilk istinaf kararlarını resmen verdi
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HSK kararıyla kurulup 1 Eylül'de faaliyete geçen Malatya BAM, ceza ve hukukta ilk istinaf kararlarını verdi. 3. Ceza Dairesi uyuşturucu mahkümiyetini bozarken, 2. Hukuk Dairesi ihtiyati tedbir kararını bozup dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla kurulan ve HSK'nın Yaz Dönemi Kararnamesi kapsamında adli kadrosu oluşturulan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçmesinin ardından ilk istinaf kararlarını vermeye başladı.

Bünyesinde 3 Ceza Dairesi ile 3 Hukuk Dairesi barındıran mahkemenin yetki alanında Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli illeri yer alıyor. Yeni hizmet binasının Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Cafana Mahallesi'nde inşası sürerken, mahkeme geçici olarak Malatya Adliyesi Ceza Mahkemeleri Binası'nın birinci katında hizmet veriyor.

Faaliyete geçmesiyle birlikte dosyaları incelemeye alan Malatya BAM 3. Ceza Dairesi, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan verilen mahkümiyet kararını, dosyada tespit edilen eksiklikler nedeniyle bozdu.

Malatya BAM 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazı değerlendirerek kararın bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Verilen bu kararlarla birlikte Malatya Bölge Adliye Mahkemesinde ceza ve hukuk alanındaki ilk istinaf kararları resmi olarak kaydedilmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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