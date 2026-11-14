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Malatya Akçadağ'da kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu, yaralanan olmadı

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Malatya Akçadağ'da kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu, yaralanan olmadı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde öğle saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, kayısı bahçesine uçtu. Kazada sürücü yara almazken otomobilde maddi hasar oluştu, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu. Kazada sürücü yara almaz iken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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