Haberler

Malatya Akçadağ'da baba ve oğula haksız tahrik indirimiyle 50 yıl 3 ay hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Akçadağ'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin davada mahkeme, tutuklu baba ve oğula haksız tahrik indirimi uygulayarak toplam 50 yıl 3 ay hapis verdi. Olayda 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı; mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu baba ve oğluna haksız tahrik indirimi uygulayarak, toplam 50 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Olay, 18 Haziran 2024 tarihinde Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Enes Can Gökçek (26), av tüfeğiyle akrabası Olcay Gökçek'i (37) vurdu. Ağır yaralanan Olcay Gökçek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kavgada N.G. de yaralandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık L.G.'nin vurularak yere düşen Olcay Gökçek'e tekme attığı belirtildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık E.G., olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde gerçekleştiğini savunarak, beraatını talep etti. Diğer tutuklu sanık L.G. ise kendisine kumpas kurulduğunu ve darbedildiğini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Müşteki H.G., sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, E.G.'ye Olcay Gökçek'e yönelik "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak, 18 yıl hapis cezası verdi. E.G., ayrıca N.G.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, L.G.'yi de "kasten öldürmeye iştirak" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak, 18 yıl hapis cezasına mahkum etti. Her iki sanık hakkında da iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

Kurtulmuş'tan fon krizine ilişkin ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB Davası'nda savcıdan reklamcıya 'Murat Ongun' sorusu! 'Neye dayanarak...'

İBB Davası'nda savcıdan reklamcıya "Murat Ongun" sorusu
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

Galatasaray'da ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

Zeynep Vlahovic'i seçti, ortalık yıkıldı
Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiası

Tartışmalara o da dahil oldu! Yeşim Salkım: Dolandırıldım
Futbolcunun iki şirketi iflas etti

Futbolcunun iki şirketi iflas etti!
Adli kaynaklar uyardı: Tedbirlerin kaldırılması hak kaybı anlamına gelmiyor

Firmalara tedbirin kaldırılması sonrası yatırımcılar için önemli uyarı
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme!