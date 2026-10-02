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Malatya-Adıyaman yolunda yakıt tankeri Erkenek Tüneli'nde duvara çarptı, tünel kapandı

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Malatya-Adıyaman yolunda yakıt tankeri Erkenek Tüneli'nde duvara çarptı, tünel kapandı
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Malatya-Adıyaman kara yolundaki Erkenek Tüneli'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankeri duvara çarptı. Savrulan tanker yolu kapatınca tünel trafiğe kapatıldı; ekiplerin tankeri çıkarmasının ardından trafik normale döndü.

Malatya-Adıyaman kara yolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankeri tünel duvarına çarptı. Kaza nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan yakıt tankeri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erkenek Tüneli içerisinde duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker, tünel içerisinde paralel şekilde durarak yolu tamamen kapattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Tünel, ekiplerin çalışması sırasında trafiğe kapatılırken, tankerin tünelden çıkarılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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