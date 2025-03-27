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Malatya-Adıyaman Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya-Adıyaman Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Malatya-Adıyaman yolunda bir otomobilin minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı ve akış normale döndü.

Malatya- Adıyaman yolunda otomobilin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Adıyaman yolu Sürgü Mahallesi girişinde, Rüstem B. yönetimindeki 44 ADN 811 plakalı otomobil, Adıyaman istikametine seyir halindeyken, yolcu indirip yeniden hareket etmeye başlayan Abuzer Ş. idaresindeki 44 J 3367 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücü Rüstem B. ile minibüste bulunan yolcular Mehmet A. ve Evliya A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası yol kısa süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin müdahalesinin ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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