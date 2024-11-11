Üye Girişi
Haberler

Malatya-Adıyaman Karayolunda Kazalar Zinciri: Balık Yüklü Kamyon Çekiciye Çarptı

Malatya-Adıyaman Karayolunda Kazalar Zinciri: Balık Yüklü Kamyon Çekiciye Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Adıyaman karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı kazadan bir saat sonra balık yüklü kamyonun, kaza yerinde bekleyen çekiciye çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerinde tedbirler alındı ve yol tek şeritten trafiğe açıldı.

Malatya- Adıyaman karayolunda sabah erken saatlerde yaşanan maddi hasarlı kazadan yaklaşık bir saat sonra balık yüklü bir kamyon kaza yerinde bekleyen çekiciye arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Adıyaman karayolu üzeri Doğanşehir Esentepe mevkiinde sabah 05.30 sıralarında yaşanan maddi hasarlı kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde tek şeritten trafiğe açarken bir süre sonra Cebrail Gören yönetiminde ki 51 ABC 908 plakalı balık taşıyan kamyonun Malatya istikametine seyrettiği sırada kaza için bekleyen çekiciye arkadan çarptı. Kaza sonrası direksiyon hakimiyetinin de kaybolması ile boş araziye savrulan kamyonda bulunan sürücü Cebrail Gören yaralandı.

Yaralanan kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza sonrası yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç hakkında karar verildi

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu

 Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama

Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama
Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay çocuğu var mı? Dilber Ay'ın çocukları kim? Dilberay manevi oğlu kim? Uzak Şehir setleri nerede? Uzak Şehir gerçek mi, diziden uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Uzak Şehir, CANLI izle! 11 Kasım Uzak Şehir, 1. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! BUGÜN MAÇ YOK MU? 11 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 11 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Gelin Görümce Cemile Karaca kimdir? Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler ile ilgili yeni karar! Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.