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Malatya 3. sayfa: Malatya'da kaçak sigara operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Malatya 3. sayfa: Malatya'da kaçak sigara operasyonu

Gelen Malatya haberine göre Malatya'da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Malatya'da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 388 bin adet bandrolsüz makaron ile 310 kilogram kıyılmış doluma hazır vaziyette bandrolsüz tütün, 18 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ve 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılırken, kent genelinde kaçakçılık ile mücadelenin ise etkin ve yoğun bir şekilde devam edeceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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