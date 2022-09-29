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Malatya 3. sayfa haberleri | Malatya'da polislerden 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi

3. Sayfa Haberleri

Malatya 3. sayfa haberleri | Malatya'da polislerden 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi

Malatya haberleri... Malatya'da polisler üniversiteye kayıt yapan öğrencilere, terörle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Malatya'da polisler üniversiteye kayıt yapan öğrencilere, terörle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen, Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ile TEM'e bağlı görevli polis ekipleri, 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MAŞTİ) ve Tren Garında stant açarak, öğrencilere terör örgütlerinin kendilerine yönelik yemek, konaklama ve ulaşım gibi konularda yardımcı olmak bahanesiyle iletişim kurarak örgüt içine çekme faaliyetleri ile illegal oluşumlar hakkında bilgiler verdi.

Standı ziyaret eden aileler, bilgilendirmeden dolayı memnun olduklarını belirterek, bilgilendirme yapan ekiplere teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Malatya 3. Sayfa Haberler

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