Aniden bastıran dolu yağışı tütün tarlalarına zarar verdi

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde aniden bastıran ve yaklaşık 30 dakika süren dolu yağışı tütün tarlalarına zarar verdi.

Doğanşehir ilçe kırsalında aniden bastıran dolu yağışı tütün tarlarına zarar verdi. Yağıştan en fazla etkilen Kurucaova Mahallesi'nde ise zararın büyük olduğu ifade edildi. Öğleye doğru aniden bastıran ve yaklaşık 30 dakika süren yağış nedeniyle tek geçim kaynakları olan mahsullerinin heba olduğunu aktaran bir üretici, her şeyin yarım saat içerisinde olduğunu belirterek tek geçim kaynaklarını dolu yağışı nedeniyle kayıp ettiklerini mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini söyledi.

Gözyaşları ile mağduriyetini anlatan üretici ilgili kurumların biran önce bölgede zarar tespit çalışmalarına başlamasını beklediklerini kaydetti.