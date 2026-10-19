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Mal varlığı aklama soruşturmasında Emir Sarıgül kendiliğinden teslim oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının mal varlığı aklama soruşturmasında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül, avukatıyla emniyete giderek teslim oldu. Soruşturmada Alman vatandaşı iki müştekinin para transferleri, fon işlemleri ve tekne satışına ilişkin iddiaları inceleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne kendiliğinden giderek teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli iki müştekinin başvuruları üzerine başlatılan soruşturmada, yüksek tutarlı para transferleri, fon işlemleri ve tekne satışıyla ilgili iddialar inceleniyor. Müştekiler, bazı işlemler aracılığıyla kamu gücü ve nüfuzunun kullanıldığını öne sürerken, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini ve ardından tehdit edildiklerini iddia etti.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alınmıştı. Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

Firari konumda bulunan Emir Sarıgül avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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