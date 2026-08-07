Bodrum'da Havuz Makine Dairesine Düşen Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde havuz makine dairesine düşerek yaralanan ve mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir adreste, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 5 metre derinliğindeki havuz makine dairesine düşen bir vatandaş yaralandı ve mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı vatandaş, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı