Makine arızası yapan tekne Marinaya çekildi - Haberler

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Makine arızası yapan tekne Marinaya çekildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Makine arızası yapan tekne Marinaya çekildi

Bodrum açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından marinaya çekildi.

Bodrum açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından marinaya çekildi.

Bodrum Mersincik Koyu'nda makine arızası yapan ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 can kurtarma botu makine arızası yapan tekneyi yedekleyerek Bitez Marina'ya yanaştırdı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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