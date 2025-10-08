Haberler

Mahkemenin kararı emsal sayıldı! Eşini telefonuna böyle kaydedenler yandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Mahkemenin kararı emsal sayıldı! Eşini telefonuna böyle kaydedenler yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta bir boşanma davasında telefonunun rehberine eşini 'tombik' diye kaydeden koca kusurlu bulundu. Yargıtay ise kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verirken; söz konusu karar emsal sayıldı.

Mahkeme, bir boşanma davasından eşini 'tombik' diye kaydeden kocayı kusurlu bulurken; Yargıtay da eşin maddi ve manevi tazminat vermesine hükmetti.

Uşak'ta bir boşanma davasında verilen karar emsal sayıldı. Söz konusu davada erkeğin kadını 'Tombik' diye kaydetmesi kusurlu sayıldı.

'TOMBİK' DİYE KAYDETTİ, TAZMİNATA MAHKUM OLDU

Mahkeme, bu ifadenin duygusal şiddet oluşturduğuna hükmetti. Kadının daha az kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Dalkılıç, yeni şarkısını her yerden kaldırdı! Sebebini ilk kez açıkladı

Murat Dalkılıç, yeni şarkısını her yerden kaldırdı! Hayranları şaşkın
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi

İsrail 3 milletvekilimizi alıkoydu, Türkiye'den tarihi rest geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.