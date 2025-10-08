Mahkemenin kararı emsal sayıldı! Eşini telefonuna böyle kaydedenler yandı

Mahkeme, bir boşanma davasından eşini 'tombik' diye kaydeden kocayı kusurlu bulurken; Yargıtay da eşin maddi ve manevi tazminat vermesine hükmetti.

Uşak'ta bir boşanma davasında verilen karar emsal sayıldı. Söz konusu davada erkeğin kadını 'Tombik' diye kaydetmesi kusurlu sayıldı.

'TOMBİK' DİYE KAYDETTİ, TAZMİNATA MAHKUM OLDU

Mahkeme, bu ifadenin duygusal şiddet oluşturduğuna hükmetti. Kadının daha az kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.