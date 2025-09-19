Mahkemeden ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye giren doktor hakkında skandal karar

İngiltere'de bir doktor, ameliyatı yarıda bırakıp hemşireyle cinsel ilişkiye girdiği için görevden alınmıştı. Doktor hakkında yürütülen disiplin soruşturmasında, "benzer bir hatayı tekrar etme ihtimalinin çok düşük olduğu" sonucuna varıldı.

Evli ve üç çocuk babası olan 44 yaşındaki anestezi uzmanı Dr. Suhail Anjum, Manchester'daki Tameside Hastanesinde yaşanan olayda, tuvalete gideceğini söyleyerek ameliyathaneden ayrıldı. Ancak sekiz dakika boyunca başka bir ameliyathanede hemşireyle birlikte oldu.

O sırada genel anestezi altında olan erkek hasta, başka bir meslektaşına emanet edilmişti ve şans eseri herhangi bir zarar görmedi. Fakat olayı fark eden başka bir hemşire, ikiliyi uygunsuz halde yakalayınca durum hastane yönetimine bildirildi.

İç soruşturma sonrası Dr. Anjum, Şubat 2024'te görevden alındı.

"Büyük bir utanç, tek seferlik bir hata"

Disiplin kurulunda ifade veren Anjum, olayın ardından ailesiyle birlikte memleketi Pakistan'a döndüğünü ve burada doktorluk yaptığını söyledi. Yeniden İngiltere'ye dönüp mesleğine devam etmek istediğini belirten doktor, şu sözlerle pişmanlığını dile getirdi:

"Bu çok utanç vericiydi. Suç tamamen benim. Hastamı, meslektaşlarımı ve bana güvenen herkesi hayal kırıklığına uğrattım. Bu asla tekrarlanmayacak, tek seferlik bir hataydı."

Karar: "Ciddi suistimal ama tekrarı beklenmiyor"

Kurul başkanı Rebecca Miller, doktorun çıkarlarını hastasının önüne koyarak ciddi bir mesleki ihlalde bulunduğunu vurguladı. Miller, olayın hastanın güvenliğini tehlikeye sokmamış olsa da "meslek etiğine aykırı ve ciddi bir suistimal" olduğunu söyledi.

Ancak doktorun pişmanlığı, hatasını kabul etmesi ve tekrar etmeyeceğine dair kararlılığı göz önünde bulundurularak, mesleğini yapmasına engel olacak bir yaptırım uygulanmadı.

Karara göre Dr. Anjum'un kaydına herhangi bir ceza işlenmeyecek. Ancak disiplin kurulu, doktor hakkında sadece "uyarı" verilmesi gerekip gerekmediğini görüşmek üzere yeniden toplanacak.