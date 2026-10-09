Haberler

Mahkeme, Güllü'nün ölümü davasında sanık Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mahkeme, Güllü'nün ölümü davasında sanık Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkeme, şarkıcı Güllü'nün ölümü davasında tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter savunmasında annesinin ölümünün kaza olduğunu öne sürmüş, cumhuriyet savcısı ise ağırlaştırılmış müebbet talep etmişti.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "üstsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut'un hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "üstsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Duruşmada savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümünün kaza olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetmişti. Gülter, annesinin düştüğü sırada arkasının dönük olduğunu belirterek, "Annemin düştüğünü görmedim, görseydim tutardım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyetinin açıkladığı karar doğrultusunda Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

"Yapmayın, istemiyorum" diyerek bütün takımı uyardı
Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı

Dünyanın gözü burada! Türkiye'nin müttefiki zafer ilan etti
Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım

Vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

Fenerbahçe'nin yolladığı yıldız tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Koladan medet umdu! Çaresizliğin fotoğrafı

Koladan medet umdu! Çaresizliğin fotoğrafı