Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı.

"HOŞ OLMAYAN BİR GÖRÜNTÜ İÇİNDE OLDUĞUN SÖYLENİYOR"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından ifade sırası Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'a geldi. Güran, Mahkeme başkanının "Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor" sözlerine "Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok" karşılığını verdi.

"SALİM'İN KIZLARIYLA ARANDA SORUN VAR MI?"

Mahkeme başkanı devamında ise "Salim'in kızlarıyla aranda sorun var mı?" sorusunu yöneltti. Enes Güran bu soruya "Hayır" yanıtı verirken başkan bu kez de "Onlarla bir ilişkiye girdin mi?" dedi.

Güran bu soruya da "Hayır" yanıtını verirken, mahkeme başkanının Salim Güran'ın kızlarıyla ilişki konusunda yönelttiği soru ise bilinmeyen bir takım ilişkilerin de olabileceği yorumlarına neden oldu.