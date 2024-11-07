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Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

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Türkiye bugün başlayan Narin Güran davasına kilitlenirken mahkeme başkanının yönelttiği bir soru büyük dikkat çekti. Narin'in ağabeyi Enes Güran'a "Salim Güran'ın kızlarıyla ilişkiye girdin mi?" diye soran mahkeme başkanı "Hayır" yanıtını alırken yöneltilen soru bilinmeyen bir takım ilişkilerin de olabileceği yorumlarına neden oldu.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı.

"HOŞ OLMAYAN BİR GÖRÜNTÜ İÇİNDE OLDUĞUN SÖYLENİYOR"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından ifade sırası Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'a geldi. Güran, Mahkeme başkanının "Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor" sözlerine "Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok" karşılığını verdi.

"SALİM'İN KIZLARIYLA ARANDA SORUN VAR MI?"

Mahkeme başkanı devamında ise "Salim'in kızlarıyla aranda sorun var mı?" sorusunu yöneltti. Enes Güran bu soruya "Hayır" yanıtı verirken başkan bu kez de "Onlarla bir ilişkiye girdin mi?" dedi.

Güran bu soruya da "Hayır" yanıtını verirken, mahkeme başkanının Salim Güran'ın kızlarıyla ilişki konusunda yönelttiği soru ise bilinmeyen bir takım ilişkilerin de olabileceği yorumlarına neden oldu.

Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

Buyurun yeni Palu ailesine hoş geldiniz.....

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Haber YorumlarıLouis Tay:

Ne çirkef bir aileymiş bunlar..ve akp milletvekili de bunlar dostumuz diyor

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMurat Ülger:

Bu ne lan. Herkes tren yapmış.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

kimin eli kimin manifoltunda belli değil arkadaş...

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıFatih Sultan:

Kaç aydır çözülmeyen bir cinayet konusu var. Aile organize bir şekilde hareket ediyor. Çok ilginç.

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Haber YorumlarıBarbaros Çakır:

tren ailesi :)

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Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

ensest ilişki var

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

nasıl bir millet la bunlar

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Haber YorumlarıKenan Ağirtaş:

burda herkes halinde memnun herkes.herkesle bi ilişkisi var

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